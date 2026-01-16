Долар рекордно подорожчав

Національний банк встановив на сьогодні курс долара на рівні 43,39 грн/дол., що на 27 копійок більше порівняно з попереднім днем. Попередній рекорд було зафіксовано 13 січня — 43,26 грн/дол.

Євро також продовжує дорожчати: офіційний курс європейської валюти становить 50,44 грн/євро, що на 18 копійок більше за попередній показник.

На міжбанку котирування були 43,47/43,50 грн/дол. і 50,53/50,56 грн/євро.

Експерти наголошують, що тиск на гривню зберігається через валютні коливання на світових ринках та високий попит на долар у країні.

Як повідомляло раніше ForUa, НБУ перерахував на потреби сил оборони понад 88 млрд грн у 2025 році.