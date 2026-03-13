﻿
Війна

Війна машин почалася: в Україні на передову замість людей виходять роботи

Україна робить історичний крок у зміні парадигми війни. Тепер на найнебезпечніші ділянки фронту замість українських захисників виходитимуть гуманоїдні роботи-солдати Phantom MK-1. Це початок етапу, де основний тягар бойових зіткнень поступово перекладається з людських плечей на металеві конструкції та штучний інтелект.

Американська компанія Foundation вже передала перші зразки «Фантомів» Силам оборони. Головна мета — максимально замінити живу силу технікою там, де ризик для життя є критичним.

Роботи замість людей: як це змінить фронт

Основна перевага Phantom MK-1 полягає у здатності виконувати завдання, які раніше потребували присутності солдата:

  • Штурм та розвідка бункерів: Замість відправки розвідгрупи у замкнений простір, туди заходитиме робот. Це дозволяє зачищати ворожі укріплення без ризику втрат серед особового складу.

  • Логістика під вогнем: Доставка боєприпасів та медикаментів на "нуль" тепер може здійснюватися автономними системами. Робот не відчуває страху, втоми та не потребує евакуації у разі пошкодження.

  • Ідеальна приманка: Завдяки тепловому сигналу, ідентичному людському, «Фантоми» стають головною ціллю для ворожих снайперів та артилерії. Це дозволяє виявляти позиції окупантів, не підставляючи під удар справжніх бійців.

Україна — перший у світі полігон "війни машин"

Західні оборонні стартапи обрали Україну для виведення своїх розробок із лабораторій безпосередньо в окопи. Це перетворює ЗСУ на найбільш технологічну армію світу, де акцент зміщується з кількості піхоти на якість та масовість роботизованих систем.

Випробування Phantom MK-1 на передовій — це не просто тест нової зброї, а стратегічний перехід до війни майбутнього. Кожен робот на полі бою — це збережене життя українського воїна.

 Автор: Галина Роюк

