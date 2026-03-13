Шестеро членів екіпажу загинули в аварії літака ВПС США на заході Іраку

На заході Іраку розбився американський літак-заправник KC-135. Унаслідок аварії загинули всі шестеро членів екіпажу.

Про це повідомило Центральне командування збройних сил США (CENTCOM).

За даними військових, літак зазнав катастрофи під час польоту у «дружньому» повітряному просторі в межах операції Epic Fury («Епічна лють»).

У CENTCOM зазначили, що до інциденту були залучені два літаки. Один із них упав у західній частині Іраку, тоді як другий зміг безпечно приземлитися.

Водночас представник іранського угруповання «Хатам аль-Анбія» заявив, що літак нібито був збитий. У американському командуванні наголосили, що попередньо катастрофа не була спричинена ані вогнем противника, ані «дружнім вогнем».

Наразі триває розслідування причин аварії.

За інформацією CNN, після цього інциденту загальна кількість американських військовослужбовців, які загинули у війні з Іраном, зросла до 11 осіб.