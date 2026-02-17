НБУ вилучає з обігу банкноти старих зразків

Нацбанк України виводить з обігу купюри двох номіналів. Тому з 1 листопада 2024 року розпочалася поступова заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка (2003-2007 років) на сучасні купюри того ж номіналу, випущені з 2014 року та пізніше.

Старі банкноти залишаються дійсними, тому громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати, тож ними можна спокійно розраховуватися.

Процес заміни відбувається у співпраці з банками. При цьому старі купюри більше не видають із кас і не постачають інкасаторським компаніям чи підприємствам з обробки готівки.

Потрапивши до банку, такі банкноти вилучають і передають до Нацбанку для перерахунку та утилізації. Оновлення готівки не створює незручностей для громадян, а розрахунки залишаються звичними.

Раніше за аналогічною схемою вже замінювали банкноти номіналом 500 гривень старого зразка. Після вилучення банкнот номіналом 50 гривень та 200 гривень банкнотно-монетний ряд гривні буде складатися лише з сучасних грошових знаків, що значно підвищить захист і надійність національної валюти.

Які гривні Нацбанк виводить з обігу у 2026 році

Ба більше, у жовтні 2025 року Нацбанк ухвалив поступово вилучати монету 10 копійок. Щоб це не заважало розрахункам, послуговуються правилами округлення сум під час готівкових операцій.

Тому в 2026 році триває вилучення банкнот номіналом 50 і 200 гривень 2003-2007 років і монет 10 копійок з обігу.