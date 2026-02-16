﻿
Суспiльство

Україна втратила правозахисника, який протистояв каральній психіатрії СРСР

16 лютого близько 12:00 помер український дисидент, лікар-психіатр і правозахисник Семен Глузман — одна з ключових постатей правозахисного руху, який у радянські часи виступав проти каральної психіатрії та зазнав політичних репресій. Про це розповіла журналістка Леся Харченко.

"Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті і іронії", — зазначила журналістка.

«Сьогодні, у віці 79 років помер Семен Глузман – відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв’язень. Світла, розумна людина. Вічна пам’ять. RIP», – написав екснардеп Борислав Береза у фейсбуці.

Депутат парламенту Микола Княжицький також про це повідомив у фейсбуці.

«У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував , що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув'язненим і відбував «покарання» разом з Мирославом Мариновичем і іншими героями в'язнями сумління», – написав Княжицький.

З 1989 року Глузман був членом експертних груп при Верховній Раді СРСР та Асоціації психіатрів України. У 1993–1995 роках керував проектом "Модель системи інформування та планування для України", з 1993 року – виконавчий директор Українсько-американського бюро захисту прав людини.

Виступав перед Конгресом США як експерт із прав людини, керував спільними американсько-українськими дослідженнями у сфері психічного здоров’я дітей та алкоголізму. У 1998 році був одним із авторів Закону України "Про психіатричну допомогу".

У 1978 році Amnesty International оголосила роком Семена Глузмана. У 2008 році отримав Женевську премію з прав людини в галузі психіатрії за мужність і відданість гуманізму.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

смертьСемен Глузман
