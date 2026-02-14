У Києві помер чоловік після застосування патрульними поліціянтами сили

У Києві чоловік помер під час затримання на дитячому майданчику, однак, за висновком судово-медичної експертизи, причиною смерти стала хвороба серця. Про це повідомили в Патрульній поліції.

За інформацією правоохоронців, у ніч на 8 лютого, близько 1:00, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про порушення громадського порядку. Заявник повідомив, що на дитячому майданчику перебуває група людей, які вживали алкоголь, нецензурно висловлювалися, заважали мешканцям та порушували вимоги комендантської години.

Патрульні, які прибули на виклик, виявили агресивно налаштованих осіб. Під час спроби припинити правопорушення один із чоловіків почав погрожувати інспекторам і не реагував на їхні законні вимоги. У зв’язку з цим поліціянти застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».

Згодом чоловікові раптово стало зле, він почав непритомніти. Патрульні негайно зняли кайданки, поклали його у стабільне бокове положення, викликали бригаду екстреної медичної допомоги та до її прибуття надавали домедичну допомогу. Попри реанімаційні заходи, медики констатували смерть чоловіка.

Для з’ясування всіх обставин на місце події прибули слідчо-оперативна група та працівники внутрішнього моніторингу. Про інцидент повідомили Державне бюро розслідувань, а відомості внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

У поліції наголосили, що розслідування триває, а остаточні висновки будуть зроблені після встановлення всіх обставин події.