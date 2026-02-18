США та Іран на межі великої війни, – Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа наближається до можливого масштабного військового протистояння на Близькому Сході - насамперед із Іраном, Про це пише Axios.

Активна фаза конфлікту може розпочатися вже протягом найближчих тижнів.

Йдеться про потенційну багатотижневу операцію, яка за своїм розмахом перевершить обмежені удари, подібні до нещодавніх дій США у Венесуелі. За попередніми оцінками, кампанія може відбуватися у тісній координації з Ізраїлем і бути значно ширшою за минулорічну 12-денну операцію ізраїльських сил, спрямовану на підземні ядерні об’єкти Ірану.

Попри спроби врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом, домовленостей досягти поки не вдалося. Переговори радників Трампа з міністром закордонних справ Ірану в Женеві тривали близько трьох годин, однак сторони залишилися на далеких позиціях. Ознак швидкого прориву наразі немає.

Паралельно Сполучені Штати нарощують військову присутність у регіоні. До Близького Сходу перекинуто два авіаносці, десятки кораблів, сотні винищувачів, системи протиповітряної оборони, а також понад 150 вантажних рейсів із озброєнням і боєприпасами. Лише за останню добу до регіону прибуло ще 50 винищувачів, зокрема F-35, F-22 та F-16.

В Ізраїлі готуються до можливого розвитку подій у найближчі дні, тоді як частина американських джерел припускає, що початок операції може бути відкладений на кілька тижнів. За словами одного з радників президента США, імовірність активних бойових дій у найближчій перспективі оцінюється у 90%.

Експерти попереджають, що потенційна війна може мати масштабні наслідки для всього регіону Близького Сходу та суттєво вплинути на подальший перебіг президентського терміну Трампа.