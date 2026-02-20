﻿
У МВФ назвали можливі строки завершення війни в Україні

Міжнародний валютний фонд у своїх прогнозах виходить із припущення, що повномасштабна війна в Україні може завершитися у 2026 році. Водночас у фонді визнають наявність негативного сценарію, за якого бойові дії можуть тривати до 2028 року, повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, припущення щодо тривалості війни закладені в макроекономічні розрахунки фонду, зокрема в оцінки зростання економіки, бюджетного дефіциту, боргового навантаження та потреби України у зовнішньому фінансуванні. Базовий сценарій передбачає поступову стабілізацію безпекової ситуації з 2026 року, тоді як альтернативний — затяжну війну з підвищеними ризиками для економіки та державних фінансів.

У разі реалізації негативного сценарію Україні знадобиться значно більша міжнародна допомога, а відновлення економіки буде повільнішим. Зокрема, зростатиме тиск на бюджет, зберігатимуться проблеми з інвестиціями та залишатиметься високим рівень невизначеності для бізнесу, йдеться у звіті, присвяченому перегляду програми фінансової підтримки України з боку МВФ.

Водночас у МВФ наголошують, що навіть за складних умов Україна демонструє макрофінансову стійкість завдяки зовнішній підтримці та внутрішнім реформам, а продовження співпраці з міжнародними партнерами є ключовим фактором економічної стабільності.

Як повідомляло раніше ForUa, малий бізнес зникає - Київ став епіцентром банкрутств.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

економікаМВФдефіцит бюджетузакінчення війни
