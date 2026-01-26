Малий бізнес зникає - Київ став епіцентром банкрутств

У 2025 році малий бізнес в Україні пережив одну з найглибших криз за останні роки. За даними платформи «Опендатабот», свою діяльність припинили понад 250 тисяч підприємців. Найбільший удар припав на столицю — Київ став епіцентром хвилі закриттів.

У столиці закрився кожен восьмий ФОП від загальної кількості по країні — це понад 32 тисячі підприємців. Для порівняння, у Дніпропетровській області припинили роботу 22,6 тисячі ФОПів, у Харківській — 20,5 тисячі.

Одним із найкритичніших моментів став січень 2025 року. Після масштабної кібератаки та тривалої зупинки державних реєстрів близько 60 тисяч підприємців одночасно подали заяви на закриття бізнесу по всій країні.

Скільки живе український ФОП

У середньому бізнес одного ФОП в Україні існує близько 2 років і 4 місяців, однак тривалість роботи суттєво відрізняється залежно від сфери.

Торгівля — найбільш уразлива галузь. Майже половина всіх закриттів припадає саме на неї. Роздрібні точки зазвичай не витримують більше трьох років, а оптові — часто закриваються вже через рік.

IT-сектор посів друге місце за кількістю закриттів — майже 29 тисяч ФОПів. Водночас айтішники залишаються одними з найстійкіших: їхній бізнес у середньому працює майже 4 роки.

Найстійкіші напрями — складська діяльність (понад 6 років роботи), операції з нерухомістю та ремонт техніки.

Найкоротший “життєвий цикл” мають кур’єрські сервіси — у середньому близько шести місяців. Менше року також витримують ФОПи у сфері офісних послуг та освіти.

Аналітики зазначають, що ці цифри свідчать не лише про економічні труднощі, а й про структурну трансформацію ринку: швидкі сервіси та дрібна торгівля поступово витісняються більш стабільними й системними нішами.

