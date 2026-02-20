Погода 20 лютого: сніг та ожеледиця у більшості областей

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, у більшості центральних областей та на сході країни - помірні опади, переважно у вигляді снігу. У північних регіонах місцями пройде невеликий сніг, на решті території — без істотних опадів.

На дорогах, за винятком південного сходу та Закарпаття, подекуди утвориться ожеледиця, повідомили синоптики. Вітер північно-західний, на південному сході — південно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря становитиме 1–6° морозу. На Закарпатті, півдні та південному сході очікується 1–7° тепла.

У Києві та області - хмарно з проясненнями. По області місцями можливий невеликий сніг, у столиці — без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

У Києві вдень прогнозують 2–4° морозу, в області — 1–6° морозу.

