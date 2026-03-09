У березні українці отримають подвійні платіжки за комуналку

У березні частина українців може отримати комунальні платіжки з додатковими нарахуваннями, які фактично стосуються ще січня. Це пов’язано з особливостями формування рахунків та проведення перерахунків у сфері житлово-комунальних послуг.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, споживачі фактично можуть отримати одну платіжку одразу за два місяці. Експерт радить уважно перевіряти суми, щоб переконатися, що нарахування відповідають фактичному обсягу наданих послуг.

На початку року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає перерахунок вартості комунальних послуг у випадках, коли вони не надавалися або надавалися з порушеннями. Зокрема, плата не повинна нараховуватися за періоди:

- відсутності опалення, водопостачання чи вивезення побутових відходів;

- перебоїв, спричинених аваріями або пошкодженням інфраструктури внаслідок обстрілів.

У деяких містах рахунки за січень могли бути сформовані із затримкою. У такому випадку відповідні суми включаються до платіжок за наступний розрахунковий період. Експерти радять у разі сумнівів, звертатися до постачальників послуг для уточнення коректності нарахувань.

