У Києві 153 школи і садки залишаються без опалення

Наразі у Києві без теплопостачання залишаються 153 заклади освіти – це 15% від загальної кількості, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Серед закладів без опалення: 77 дошкільних навчальних закладів та 69 шкіл.

Найскладніша ситуація спостерігається у Дарницькому, Дніпровському та Печерському районах, де через руйнування енергетичної інфраструктури та аварії тепломереж у частині закладів фіксується критично низька температура.

Порівняно з минулим тижнем, кількість шкіл, що працюють очно, зросла на 12,2%, до повноцінного навчання повернулися ще 50 закладів.

На сьогодні 76,3% шкіл столиці (313 закладів) організовують очне навчання, у класах навчаються майже 148 тисяч дітей (56,1% від загальної кількості учнів).

У закладах, де неможливо оперативно відновити теплопостачання, застосовують тимчасове об’єднання закладів освіти. Учнів початкових класів та вихованців садочків переводять у найближчі приміщення з опаленням.

Особливо це стосується Дніпровського, Печерського, Дарницького, Голосіївського та Солом’янського районів, де десятки класів і груп продовжують навчання у теплих приміщеннях інших шкіл і садочків.

Крім того, порівняно з 13 лютого, кількість вихованців дошкільних закладів зросла на понад 1 тисячу дітей.

