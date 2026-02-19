Зеленський натякнув на прогрес у Женеві: чи готові військові зупинити вогонь без політичної згоди

Днями у Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх перемовин, за підсумками яких стало відомо про значний прогрес у питаннях безпеки. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі зранку 19 лютого, сторони наразі ближчі до фіналізації домовленостей на військовому рівні, ніж на політичному.

Робота в межах швейцарського майданчика була розділена між двома групами: військовою та політичною. За словами глави держави, саме військовий блок демонструє більш динамічні результати.

Технічні деталі та моніторинг

Основна увага військової групи зосереджена на розробці місії з моніторингу припинення вогню. Йдеться про створення детального механізму, який запрацює одразу після того, як політичний напрям відкриє для цього відповідні можливості.

Сторони обговорили:

технічні нюанси реалізації режиму тиші;

ресурсні можливості обох сторін;

детальний драфт документа, що регламентує кожен крок після зупинки бойових дій.

Роль міжнародних партнерів

Окремим пунктом перемовин стала роль посередників та гарантів безпеки. Володимир Зеленський підкреслив ключове значення США у майбутньому процесі моніторингу.

Яку б велику роль не відігравала Америка, нам також потрібні європейські представники, — наголосив Президент.

Наразі найбільш складні дискусії тривають саме довкола залучення Європи. Попри це, на військовому треку сторони вже вийшли на етап підготовки конкретного проєкту (драфту), який містить усі деталі щодо здійснення контролю за припиненням вогню.