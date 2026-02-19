Удар по Ірану: названо ймовірну дату початку операції

Збройні сили США перебувають у стані готовності до проведення операції проти об’єктів на території Ірану. За попередніми даними, удари можуть бути завдані вже цієї суботи. Проте ситуація залишається мінливою через відсутність фінального розпорядження з Білого дому.

Ключові аспекти ситуації

Готовність підрозділів: Військове командування США завершило підготовку планів і чекає на відповідний наказ.

Позиція президента: Як повідомляє видання CBS News, Дональд Трамп наразі не ухвалив остаточного рішення щодо масштабів та часу проведення атаки.

Гнучкість термінів: Джерела зазначають, що дата початку операції може бути зміщена, оскільки адміністрація розглядає різні варіанти реагування та їхні потенційні наслідки для регіону.

Що це означає для безпеки

Аналітики припускають, що затримка у прийнятті рішення може бути пов’язана зі спробами дипломатичного тиску або уточненням цілей, щоб мінімізувати ризики масштабної війни на Близькому Сході. Наразі офіційні представники Пентагону утримуються від розгорнутих коментарів, посилаючись на питання національної безпеки.

