90% ймовірності війни: США стягують війська та перекидають персонал

США наближаються до можливого початку масштабної війни на Близькому Сході. Адміністрація президента США Дональд Трамп вже привела війська у стан підвищеної готовності та розпочала запобіжні кроки на випадок бойових дій проти Ірану, повідомляє Axios з посиланням на джерела в Білому домі та оборонному відомстві США. За словами співрозмовників видання, ймовірність початку війни найближчими тижнями оцінюється у 90%. Один із радників Трампа зазначив, що президент втрачає терпіння, а підготовка до ударів не є демонстративним блефом.

На цьому тлі Пентагон протягом найближчих трьох днів тимчасово перекине частину свого персоналу з Близького Сходу до Європи або на територію США. Це робиться на випадок ухвалення рішення про перехід до бойових дій та з урахуванням можливих контратак з боку Ірану. В оборонному відомстві наголошують, що така передислокація є стандартною практикою і не обов’язково означає неминучість військової операції.

Водночас джерела Axios повідомили, що військові вже поінформували Трампа: армія США буде готова завдати ударів по Ірану вже найближчої суботи. За іншими даними, Вашингтон очікує від Тегерана конкретних пропозицій щодо ядерної програми впродовж двох тижнів. У разі їх відсутності США можуть перейти до жорсткого сценарію.

Попри це, співрозмовники американських ЗМІ підкреслюють, що остаточного рішення щодо війни президент США ще не ухвалив. Частина його команди застерігає від прямого військового зіткнення, однак військова присутність США в регіоні вже суттєво посилена.

Очікується, що у разі початку конфлікту до операції може бути повноцінно залучений Ізраїль, який, за даними джерел, готується до швидкого розвитку подій і розглядає війну як можливість завдати ударів по ядерній та ракетній програмах Ірану.

Як повідомляло раніше ForUa, Іран готовий домовлятися зі США за певних умов.