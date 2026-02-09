﻿
Іран готовий домовлятися зі США за певних умов

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран готовий укласти зі США надійну угоду, яка стосувалася б збагачення урану, повідомляє The Times of Israel. Дана угода може бути укладена за умов взаємної поваги та справедливих умов.

Аракчі наголосив, що Іран вважає збагачення урану своїм невід’ємним правом і продовжуватиме його, одночасно беручи участь у дипломатичних переговорах з американською стороною. Він зазначив, що будь-які домовленості мають враховувати права Ірану та бути засновані на довірі та взаємних інтересах. Одночасно з цим Аракчі заявив, що удар по ядерних об’єктах Ірану не позбавив країну можливості збагачувати уран.

Як повідомляло раніше ForUa, Іран та США відновлюють переговори в Омані: ключові виклики та позиції сторін.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

