Найпростіший спосіб уникнути тяжких випадків грипу та серйозних ускладнень назвали медики

Цьогорічний сезон застуд та грипу виявився набагато складнішим, ніж прогнозували лікарі. Основною причиною називають новий підтип вірусу грипу, відомий як subclade K. Вчені з Університету Суррея (Великобританія) провели масштабне дослідження і виявили прямий зв’язок між рівнем вітаміну D в організмі та тяжкістю перебігу респіраторних інфекцій, повідомляє Medical Express.

Дорослі з гострим дефіцитом «сонячного вітаміну» на 33% частіше потрапляють до лікарень із грипом, бронхітом або пневмонією. За словами провідної авторки дослідження Ебі Бурнот: «Вітамін D не лише зміцнює кістки. Він стимулює вироблення антимікробних пептидів, які знищують віруси та бактерії, не даючи запаленню вийти з-під контролю».

Аналіз даних 36 200 учасників показав, що кожне підвищення рівня вітаміну D на 10 нмоль/л у крові знижує ризик госпіталізації на 4%. Особливо це важливо для людей віком понад 70 років, чиї імунна система та легені вже менш стійкі до інфекцій.

Добові норми вітаміну D:

Діти до 1 року: 400 МО (міжнародних одиниць)

Від 1 до 70 років: 600 МО (15 мкг)

Люди 70+ років: 800 МО (20 мкг)

Експерти радять включити у раціон: жирну рибу (лосось, скумбрія, тунець), яєчні жовтки та яловичу печінку. Проте найшвидший спосіб заповнити дефіцит — вітамінні добавки, які можна придбати в аптеках. Перед прийомом великих доз рекомендується здати аналіз крові. Оптимальний рівень вважається 75 нмоль/л і вище. Показник нижче 15 нмоль/л вказує на максимальний ризик.

Важливо пам’ятати, що вітамін D не замінює щеплення та миття рук, але він є критично важливим елементом імунного захисту, який може врятувати життя цієї зими.

