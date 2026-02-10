Захворюваність на грип і ГРВІ в Україні: лікар розповів деталі

Сезонне зростання захворюваності на грип та ГРВІ в Україні на початку року залишається в межах очікуваних показників, однак вимагає особливої уваги до вакцинації та своєчасного звернення до лікарів. Попри те що випадки Covid-19 стали рідкісними, грип продовжує перебігати агресивно, особливо серед людей без імунного захисту.

Про це розповів сімейний лікар, кандидат медичних наук Ігор Заставний.

За словами медика, поточна ситуація з вірусними інфекціями загалом відповідає щорічній сезонності. Хоча кількість випадків запалення легень останнім часом зменшилася, саме грип залишається головним викликом цього сезону.

"Є дійсно багато випадків грипу, доволі багато випадків інших респіраторних вірусних інфекцій. У більшості випадків зараз не йдеться про Covid-19, якщо чесно, тобто це досить рідкісні випадки. Грипу зараз є доволі багато, ми його помічаємо, але ще місяць тому його було більше", — зазначив Заставний.

Він пояснив, що грип рідко минає легко. Зазвичай хвороба починається раптово, супроводжується високою температурою та різким погіршенням самопочуття. Значно легше його переносять вакциновані люди. Ті, хто зробив щеплення восени, зазвичай хворіють у м’якшій формі, тоді як для невакцинованих грип часто стає серйозним випробуванням для організму.

"Якщо ви встигли вакцинуватися восени, то перенесете його доволі легко. Якщо ви не вакциновані, то грип — це майже завжди про високу температуру, різкий початок, яскраво виражені симптоми. І це не про легке ГРВІ. Це завжди важка ситуація, яка потребує особливої уваги", — пояснив сімейний лікар.

Окремо фахівець звернув увагу на проблему самолікування. За його словами, існують дві крайнощі: одні пацієнти звертаються до лікаря в перший день хвороби, коли ще складно встановити діагноз, інші — навпаки, приходять надто пізно, вже з бактеріальними ускладненнями, коли без антибіотиків не обійтися. Оптимальною є так звана "золота середина".

"Золота середина полягає в тому, що вірусна інфекція протікає приблизно 3–7 днів. Якщо у вас нормально збивається температура, ви можете відлежуватися, пити багато рідини, приймати стандартні жарознижувальні — то все окей. Але якщо вас щось насторожує — нічний кашель, задишка, дуже погане самопочуття, різка загальна слабкість, головокружіння — тоді потрібно раніше звернутися до лікаря", — підкреслив Заставний.