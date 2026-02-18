«Слуга народу» матиме нового народного депутата - Олесю Отраднову

Центральна виборча комісія зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України від партії «Слуга народу». Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Отраднова балотувалася до Верховної Ради у 2019 році під № 160 у виборчому списку «Слуги народу». Повноваження народної депутатки вона набуде після складання присяги у Верховній Раді.

Рішення про її реєстрацію стало наслідком відмови Романа Кравця, якого визнали обраним народним депутатом 19 січня 2026 року. Кравець мав замінити Дмитра Наталуху, який достроково припинив повноваження та очолив ФДМУ, але відмовився від мандата. Тому наступною за черговістю кандидаткою стала Олеся Отраднова.

Що відомо про Олесю Отраднову:

Народилась 14 липня 1977 року в Благовєщенську Амурської області (РФ).

У 1999 році закінчила юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра права.

З 2001 року працювала асистенткою, доценткою та професоркою кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ.

У 2015 році стала заступницею декана юридичного факультету КНУ.

З 2020 до 2025 року очолювала державну установу «Тренінговий центр прокурорів України».