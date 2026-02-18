Гілларі Клінтон розкритикувала Трампа щодо війни в Україні та закликала посилити озброєння Києва

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон назвала «ганебною» позицію, яку адміністрація експрезидента Дональда Трампа займає щодо російської війни проти України. Про це вона заявила під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Укрінформ.

За словами Клінтон, спроби схилити Україну до домовленостей із Володимиром Путіним на умовах, близьких до капітуляції, є неприйнятними. Вона вважає, що зусилля, спрямовані на отримання політичної вигоди на тлі страждань українців, є «історичною помилкою».

Експосадовиця наголосила, що саме Україна нині захищає демократичні цінності Заходу, сплачуючи за це високу ціну. За її словами, війна стала наслідком прагнення російського керівництва встановити контроль над Україною.

Клінтон також припустила, що Трамп або не усвідомлює масштабів людських втрат, або не надає їм значення. Вона звинуватила його у підриві єдності Заходу та міжнародних зобов’язань, зокрема принципів НАТО і прав людини.

Окремо політикиня окреслила своє бачення посилення переговорних позицій України. На її думку, союзники мають надати Києву більше далекобійного озброєння, зокрема ракети та додаткові системи ППО Patriot, а також дозволити ураження військових цілей на території РФ.

Вона переконана, що здатність України завдавати ударів по важливих об’єктах у Росії може змусити Кремль серйозніше ставитися до переговорів.

Нагадаємо, 13–15 лютого у Мюнхені триває безпекова конференція — один із ключових світових форумів з питань міжнародної безпеки, де обговорюють, зокрема, війну РФ проти України.