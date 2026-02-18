Залужний уперше розповів про те, як на нього нацькували СБУ

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ у нього виникли серйозні розбіжності з Володимир Зеленський щодо підходів до оборони країни. Про це він розповів в інтерв’ю Associated Press, оприлюдненому 18 лютого.

За словами Залужного, у вересні 2022 року він мав «напружену» зустріч із президентом у Генеральному штабі. Після цього він повернувся до свого офісу в Києві, куди за кілька годин прибули «кілька десятків» співробітників Служба безпеки України з наміром провести обшук. У той момент, за його словами, в офісі перебували понад десять британських офіцерів.

Залужний стверджує, що правоохоронці не пояснили, що саме шукають. Він не дозволив їм перевіряти документи та комп’ютери, розцінивши дії СБУ як пряму погрозу. У присутності співробітників служби він зателефонував тодішньому керівнику Офісу президента Андрій Єрмак.

«Я сказав Єрмаку, що відіб’ю цей напад, бо вмію воювати», — наводить його слова агентство.

За словами ексголовнокомандувача, він також попередив, що готовий викликати військових для захисту командного центру, після чого зателефонував тодішньому голові СБУ Василь Малюк. Той, як стверджує Залужний, заявив, що не знає про рейд, і пообіцяв з’ясувати ситуацію.

Згодом Залужний дізнався, що СБУ за два дні до інциденту звернулася до районного суду Києва з проханням надати ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно з судовими документами, на які посилається AP, обшук стосувався стриптиз-клубу, який нібито контролювала злочинна група. Водночас цей заклад припинив роботу за вказаною адресою ще до початку повномасштабної війни.

Колишній головнокомандувач вважає, що ордер був лише формальним приводом для рейду, і висловив сумнів, що СБУ могла помилитися з місцем розташування головного військового командного центру країни.

Офіс президента, СБУ та Андрій Єрмак відмовилися коментувати ці заяви. В AP зазначили, що не змогли незалежно підтвердити слова Залужного щодо обшуку. Нині він обіймає посаду посла України у Велика Британія.

В інтерв’ю Залужний також розкритикував військову стратегію України, заявивши, що вона ґрунтується на нереалістичних оцінках чисельності військ і недостатньо ефективно інтегрує нові технології. Водночас він наголосив, що не впливав на ухвалення рішень після звільнення з посади, і додав, що під час двох зустрічей із Зеленським з того часу мав із президентом «абсолютно дружні» розмови.

Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ в лютому 2024 року, а в травні того ж року його призначили надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії.