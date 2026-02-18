﻿
Військові розуміють, як моніторити припинення вогню і війни, - Зеленський

Під час дводенних перемовин у Женеві Україна, США і РФ були конструктивними щодо військовому напрямку.

"Передусім є два напрямки – військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони військового напрямку були конструктивні - на мій погляд з того брифінгу, який тільки що був у мене, більше деталей буде по поверненню від моєї групи. Але поки що те, що я почув, що військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля", - сказав президент Володимир Зеленський.

Він вважає це конструктивним сигналом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Інші деталі, зокрема щодо моніторингу технічних нюансів, йому доповість начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у ширшому форматі після повернення в Україну.

 Автор: Галина Роюк

