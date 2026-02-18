Між Україною, США та РФ є напрацювання у політичній складовій, - Зеленський

За результатами дводенних перемовин у Женеві між Україною, США та РФ щодо мирного врегулювання є напрацювання у політичній складовій.

"Що стосується політичної складової, це все чутливі питання, про які ви знаєте: схід, станція. Також після повернення буде ширша доповідь. Ми бачимо, що є напрацювання, але поки позиції різні, тому що переговори були непростими. Також всі ці нюанси мені моя підрупа покаже. Тобто, в напрямку військовому прогресі я почув, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у воєнному плані, я не почув", - сказав президент Володимир Зеленський.



Українська сторона буде контактувати з європейськими колегами після доповіді делегації по поверненню в Україну, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Я радий, щоб було більш ширша їх участь у цей раз. Для нас дуже важлива присутність Європи", - додав він.

Фото: ОП.