﻿
Полiтика

Між Україною, США та РФ є напрацювання у політичній складовій, - Зеленський

Між Україною, США та РФ є напрацювання у політичній складовій, - Зеленський

За результатами дводенних перемовин у Женеві між Україною, США та РФ щодо мирного врегулювання є напрацювання у політичній складовій.

"Що стосується політичної складової, це все чутливі питання, про які ви знаєте: схід, станція. Також після повернення буде ширша доповідь. Ми бачимо, що є напрацювання, але поки позиції різні, тому що переговори були непростими. Також всі ці нюанси мені моя підрупа покаже. Тобто, в напрямку військовому прогресі я почув, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у воєнному плані, я не почув", - сказав президент Володимир Зеленський.

Українська сторона буде контактувати з європейськими колегами після доповіді делегації по поверненню в Україну, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я радий, щоб було більш ширша їх участь у цей раз. Для нас дуже важлива присутність Європи", - додав він.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнавійнаЗеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

«Нелегальний туризм»: На Львівщині викрили схему незаконного перетину кордон із використанням паспортів померлих
Надзвичайні події 18.02.2026 00:02:20
«Нелегальний туризм»: На Львівщині викрили схему незаконного перетину кордон із використанням паспортів померлих
Читати
Варшава готує позов проти РФ щодо репарацій за радянські злочини, – FT
Свiт 17.02.2026 23:32:35
Варшава готує позов проти РФ щодо репарацій за радянські злочини, – FT
Читати
НБУ вилучає з обігу банкноти старих зразків
Економіка 17.02.2026 23:03:36
НБУ вилучає з обігу банкноти старих зразків
Читати

Популярнi статтi