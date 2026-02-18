﻿
Війна

Ситуація на фронті: окупанти фактично знищили Вовчанськ

Російські війська фактично знищили місто Вовчанськ на Харківщині і намагаються просунутися далі, повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, українські війська тримаються в південних районах міста, тому росіяни намагаються обійти їх у напрямку Липців та у напрямку Вовчанських Хуторів

Якщо наступальними діями окупантам не вдасться прорвати оборону, вони можуть спробувати зайняти населені пункти поблизу, додає Трегубов.

«Зайняти не вдасться, але тиск серйозний. На відміну від Куп’янська, де росіяни втекли і не змогли відновити позиції, тут вони намагаються йти вперед постійно», — підкреслив речник Сил Оборони.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони уразили російські системи ППО та катер у Криму під наглядом розвідки НАТО.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУситуація на фронтіВовчанськ
