Ситуація в України значно погіршилася після приходу Трампа — NYT

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв закінчити війну в Україні за один день. Однак після його повернення до Білого дому ситуація для українців лише погіршилася.

У 2025 році загинуло та було поранено більше цивільних, ніж у 2024-му. Зросла кількість ракетних та безпілотних ударів по містах, а РФ захопила більше територій, ніж у будь-якому попередньому році з початку повномасштабного вторгнення, пише The New York Times. Крім того, Росія майже знищила енергомережу України під час найсуворішої зими за останні десять років.

Після вступу на посаду у січні 2025 року Трамп відмовився від американського плану підтримки України, зокрема припинив постачання зброї та скоротив допомогу на 99% порівняно з попереднім роком, повідомляє німецький Кільський інститут світової економіки.

Трамп сприяв початку переговорів між РФ та Україною, зокрема через особисті зустрічі, але відмовився від традиційних дипломатичних принципів, надаючи перевагу «досвідченим ділкам», повідомляє видання. Він також запровадив санкції, які обмежили доходи Росії від нафти, що фінансує війну.

Проте, як зазначають журналісти, Путін використовував переговори, щоб виграти час і продовжити наступ. Через рік після початку другого терміну Трампа Путін не відступив від планів захопити більшу частину України.

Правозахисники вважають, що переговори адміністрації Трампа фактично ігнорують людські жертви, зосереджуючись на розподілі територій та природних ресурсів.

Через це українці скептично оцінюють перспективу швидкого припинення бойових дій. Під час переговорів у січні та лютому 2026 року Росія продовжувала ракетні удари по енергомережі України.

