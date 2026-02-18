Зеленський заявив про можливість виведення українських військ з Донбасу

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обговорювати вивід військ з Донецької області, але Росія має зробити те саме, повідомляє Axios. Американські посередники нібито пропонували українській стороні вивести війська з частин Донбасу, які вони зараз контролюють, і дозволити цій території стати демілітаризованою «вільною економічною зоною». Зеленський заявив, що готовий обговорити виведення українських військ, але наполягає, щоб Москва відвела свої війська на еквівалентну відстань та не ставила претензій на суверенітет над цією зоною.

Президент додав, що під час другого раунду переговорів російські чиновники пообіцяли проконсультуватися з Москвою та повернутися з детальною позицією щодо територіального питання.

Зеленський також підкреслив, що будь-яка угода повинна бути винесена на референдум українського народу. Якщо угода передбачає лише вихід української сторони з Донбасу, жертвуючи суверенітетом та громадянством людей, її буде відхилено. «Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать… мені, вони не пробачать США», — сказав Зеленський. «Це частина нашої країни, всі ці громадяни, прапор, земля», — додав він.

Водночас Президент зазначив, що якщо угода просто заморозить нинішні лінії фронту, де РФ утримує території, українці її підтримають: «Якщо ми залишаємося там, де залишаємося, на лінії зіткнення, я думаю, люди підтримають це на референдумі», — заявив Зеленський.

За словами Президента, найкращий спосіб досягти прориву щодо територіальних питань — це зустріч віч-на-віч з Путіним. Зеленський доручив своїй команді порушити питання про таку зустріч на рівні лідерів у Женеві.

