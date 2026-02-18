﻿
Економіка

Дефіцит робочої сили: потік трудових мігрантів в Україну різко скоротився

В Україні зростає потреба в трудових мігрантах, водночас кількість охочих працювати в країні зменшується. Війна суттєво вплинула на видачу дозволів на працевлаштування, повідомив голова «Офісу міграційної політики» Василь Воскобойник. У 2024 році було видано близько 6 тисяч дозволів, тоді як у 2021 році — до війни — цей показник становив 24 тисячі дозволів. Воскобойник оцінює, що видача складе близько 8–9 тисяч дозволів.

Експерт відзначив, що найбільше трудових мігрантів надходить з Туреччини, Узбекистану та Азербайджану. Зокрема, у 2024 році дозволи отримали:

Туреччина — близько 1 тисячі осіб,

Узбекистан — 700,

Індія — 500,

Азербайджан — 400,

Китай — 350,

Бангладеш — 319,

Пакистан — 205,

Непал — 146.

Натомість з Бангладешу і Пакистану кількість мігрантів залишалася невеликою — лише кілька сотень на всю країну.

За словами Воскобойника, ситуація свідчить про зростаючий дефіцит робочої сили, що потребує додаткових стимулів для залучення іноземних працівників.

Як повідомляло раніше ForUa, Європа голосує за демографічний контроль, а Україні радять масову міграцію.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

