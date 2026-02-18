Дефіцит робочої сили: потік трудових мігрантів в Україну різко скоротився

В Україні зростає потреба в трудових мігрантах, водночас кількість охочих працювати в країні зменшується. Війна суттєво вплинула на видачу дозволів на працевлаштування, повідомив голова «Офісу міграційної політики» Василь Воскобойник. У 2024 році було видано близько 6 тисяч дозволів, тоді як у 2021 році — до війни — цей показник становив 24 тисячі дозволів. Воскобойник оцінює, що видача складе близько 8–9 тисяч дозволів.

Експерт відзначив, що найбільше трудових мігрантів надходить з Туреччини, Узбекистану та Азербайджану. Зокрема, у 2024 році дозволи отримали:

Туреччина — близько 1 тисячі осіб,

Узбекистан — 700,

Індія — 500,

Азербайджан — 400,

Китай — 350,

Бангладеш — 319,

Пакистан — 205,

Непал — 146.

Натомість з Бангладешу і Пакистану кількість мігрантів залишалася невеликою — лише кілька сотень на всю країну.

За словами Воскобойника, ситуація свідчить про зростаючий дефіцит робочої сили, що потребує додаткових стимулів для залучення іноземних працівників.

