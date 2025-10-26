Україна переживає рекордну кадрову кризу: дефіцит робочої сили перевищив 8,7 мільйона осіб

Український ринок праці у 2025 році зіткнувся з безпрецедентним викликом: дефіцит робочої сили сягнув рекордного рівня, перевищивши позначку в 8,7 мільйона осіб. Як зазначають експерти, ця цифра стала наслідком повномасштабної війни, масової еміграції та тривалого демографічного спаду.

За оцінками фахівців, навіть повне повернення всіх трудових мігрантів та біженців, які виїхали за кордон, не зможе повністю компенсувати ці колосальні втрати. Кадрова криза ставить під загрозу економічне відновлення та стабільність країни.

Найбільш гострий дефіцит – у критичних галузях

Найвідчутнішою нестача кадрів є у ключових для економіки та життєдіяльності країни секторах:

Логістика

Торгівля

Будівництво

Медицина

Освіта

Роботодавці вже активно реагують на кризу, змушені підвищувати заробітні плати та спрощувати умови працевлаштування. За даними кадрових платформ, середня зарплата у робітничих професіях зросла до 42–55 тис. грн. Найзатребуванішими спеціалістами стали водії, продавці, кухарі та вантажники.

Імміграція як вихід

На тлі критичної ситуації уряд розглядає сценарії імміграційної лібералізації. Зокрема, йдеться про спрощення процедури отримання дозволів на роботу для громадян країн Азії, Кавказу та Балкан, аби мати змогу залучати іноземних працівників.

Водночас, український бізнес закликає владу не обмежуватися лише імпортом робочої сили. Представники ділових кіл наголошують на необхідності створення дієвих економічних та соціальних умов, які б стимулювали повернення українців, що наразі перебувають за кордоном, адже саме це є ключем до довгострокового вирішення проблеми.