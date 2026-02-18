﻿
Саркофаг Чорнобиля більше не герметичний: небезпека зростає

Захисна арка над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, відома як Новий безпечний конфайнмент, більше не виконує головну функцію — утримання радіоактивного пилу. Пошкодження об’єкта сталося рік тому під час атаки російського безпілотника, і тепер фахівці планують масштабне відновлення.

Попередня оцінка витрат на ремонт показує, що відновлення герметичності конструкції може коштувати кілька сотень мільйонів євро. Будівництво арки тривало близько 20 років і обійшлося у понад 2 млрд доларів.

Фахівці французьких компаній Bouygues Travaux Publics та Vinci Construction Grands Projets, які проводили аналіз стану конструкції, наголошують, що ремонт потрібно завершити до 2030 року. Інакше може початися корозія критично важливих елементів, що значно ускладнить забезпечення ядерної безпеки на об’єкті.

Окрема складність полягає у спеціальній мембрані всередині оболонки, виготовленій із унікальних матеріалів, яких сьогодні практично немає на ринку.

Експерти також попереджають, що затягування робіт може різко погіршити ситуацію, а укриття може не витримати повторного удару. Чорнобильська зона залишається під підвищеною увагою міжнародних партнерів і організацій ядерної безпеки, адже під саркофагом досі знаходяться радіоактивні матеріали, які потребують постійного контролю.

Як повідомляло раніше ForUa, Міненерго заявило про стабільне електроживлення об’єктів ЧАЕС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

