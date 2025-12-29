Локальне перемир’я на ЗАЕС: що насправді відбувається

Представники Сил оборони України повідомили, що окупанти рідше обстрілюють Запоріжжя та Нікополь із території Запорізької АЕС, проте повністю припинити атаки ще не вдалося. «Росія використовує ЗАЕС як майданчик для запуску дронів по Нікополю і Марганцю. З території станції завдавали ударів реактивними системами залпового вогню по Запоріжжю. Ми це фіксували, але не завдавали ударів у відповідь, бо це ядерний об'єкт», - розповів представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Він підкреслив, що Сили оборони України не атакують ЗАЕС та дотримуються домовленостей щодо локального перемир’я, навіть якщо ворог розміщує там свої війська та обстрілює українські населені пункти.

«Неможливо оцінити, чи дотримується ворог перемир’я повністю — минуло надто мало часу. Головне, щоб звідти росіяни припинили свої атаки», — додав Волошин. За останні дні українські військові зафіксували менше атак із території станції, проте повністю вони не припинилися.

Як повідомляло раніше ForUa, США пропонують спільне управління ЗАЕС, але Київ наполягає на демілітаризації станції.