Речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен 17 лютого підтвердила, що Брюссель перебуває в контакті з Україною щодо термінів ремонту нафтопроводу «Дружба», пошкодження якого наприкінці січня призвело до перебоїв із постачанням російської нафти до Угорщини та Словаччини. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Ітконен, Єврокомісія обговорює з українською стороною, коли саме трубопровід може бути відновлений і знову введений в експлуатацію. Вона також наголосила, що виконавчий орган ЄС готовий за потреби скликати екстрену координаційну групу за участі зацікавлених сторін, щоб обговорити альтернативні маршрути постачання нафти.

Водночас у Брюсселі запевнили, що короткострокових ризиків для енергетичної безпеки Угорщина та Словаччина наразі немає, оскільки обидві країни мають резерви нафти щонайменше на 90 днів.

Перебої з транзитом російської нафти спричинили нове загострення напруги між Україною та цими двома державами-членами ЄС. Київ заявляв, що зупинка прокачування, яка почалася 27 січня, стала наслідком удару російського безпілотника по інфраструктурі. Натомість прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 15 лютого звинуватив Україну в нібито свідомому затягуванні відновлення транзиту, назвавши це «політичним шантажем» з метою тиску на Будапешт.

Попри загальноєвропейську заборону на імпорт російської нафти трубопроводами через повномасштабну війну Росії проти України, Угорщина і Словаччина, як країни без виходу до моря, отримали тимчасові винятки з санкцій.

Водночас болгарський Центр вивчення демократії оприлюднив звіт, у якому зазначив, що Угорщина має доступ до альтернативних джерел постачання і не є критично залежною від російської нафти. За словами директора програми енергетики та клімату центру Мартіна Владимирова, збереження залежності Будапешта від російської сировини є політичним вибором, який підриває єдність ЄС і довіру до санкційного режиму.

На тлі перебоїв Угорщина та Словаччина звернулися по допомогу до Хорватія. Очільник хорватського Мінекономіки Анте Шушняр заявив, що Загреб готовий діяти відповідально для забезпечення регіональної енергетичної безпеки, водночас поважаючи позицію України.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував фото пошкодженої інфраструктури «Дружби» і розкритикував Угорщину за відсутність публічної реакції на інцидент. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (на фото разом із рашистським ватажком) зі свого боку знову заявив, що російська енергетика є «життєво важливою» для його країни через географічні обмеження та залежність від трубопровідних поставок через Україну.