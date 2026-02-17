Тристоронні переговори щодо України: У Женеві присутні радники з нацбезпеки чотирьох країн Європи, – La Stampa

До Женеви прибули радники з питань нацбезпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Вони стежать за процесом тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією щодо припинення війни. Про це повідомляє італійське видання La Stampa із посиланням на дипломатичні джерела.

Як зазначається, представники європейських країн уважно стежать за перебігом дискусій і мають намір провести окремі зустрічі з американською та українською делегаціями.

Новий раунд переговорів стартував 17 лютого. Очільник української делегації Рустем Умєров повідомив, що основну увагу приділять питанням безпеки та гуманітарним аспектам.

Попри це, Росія здійснила масований ракетний удар по території України.

Перед цим президент США Дональд Трамп закликав Київ "якнайшвидше сісти за стіл переговорів" із Москвою, оскільки може пропустити час.

Раніше зазначалося, що на зустріч не було запрошено представників країн Європи.

ЗМІ писали, що новий раунд перемовин у Женеві відрізнятиметься за змістом: на порядок денний планують винести ключові та найчутливіші питання. Так, одним із головних пунктів порядку денного є пропозиція США щодо створення вільної економічної зони на сході як буферного механізму. Саме він вимагає додаткових обговорень.

Раніше ForUA повідомляв, що секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про початок переговорів між Україною, Росією та США у Женеві. Сторони будуть обговорювати низку питань.Україна планує порушити питання так званого "енергетичного перемир’я", проте деталі поки що не розголошують.