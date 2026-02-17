﻿
Економіка

Уряд оновлює програму «Національний кешбек»: що зміниться з 1 березня

З початком весни в Україні змінюються правила нарахування компенсацій за купівлю вітчизняних товарів. Замість фіксованої ставки у 10%, Кабінет Міністрів впроваджує диференційований підхід — тепер розмір виплат залежатиме від рівня імпортозаміщення у конкретній категорії товарів.

Як зміняться виплати

З 1 березня нарахування відбуватиметься за двома основними ставками:

Кешбек 15% (Підвищений) Ця ставка застосовуватиметься до товарів українського виробництва у категоріях, де все ще спостерігається висока частка імпорту (понад 35%). Мета — зробити український продукт максимально вигідним для покупця. До цієї групи належать:

  • Косметичні засоби та побутова хімія.

  • Канцелярське приладдя.

  • Одяг та взуття.

  • Товари для домашніх тварин.

  • Окремі специфічні групи продуктів.

Кешбек 5% (Базовий) Такий розмір виплат діятиме для категорій, де українські виробники вже впевнено займають ринок, а частка іноземних товарів становить менше ніж 35%. Сюди входять:

  • Більшість продуктів харчування.

  • Лікарські засоби та медичні вироби.

  • Товари для саду та городу.

Чому це важливо

Зміна стратегії спрямована на точкову підтримку тих галузей, які найбільше потребують стимулювання попиту для боротьби з експансією імпорту. Таким чином уряд розраховує не просто роздавати кошти, а спрямовувати їх у сектори, де локальне виробництво має потенціал для швидкого зростання.

Для споживачів порядок використання накопичених коштів залишається незмінним: їх можна буде витратити на оплату комунальних послуг, медичні сервіси, транспорт або донати на потреби Сил оборони України.

 Автор: Галина Роюк

