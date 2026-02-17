Уряд оновлює програму «Національний кешбек»: що зміниться з 1 березня

З початком весни в Україні змінюються правила нарахування компенсацій за купівлю вітчизняних товарів. Замість фіксованої ставки у 10%, Кабінет Міністрів впроваджує диференційований підхід — тепер розмір виплат залежатиме від рівня імпортозаміщення у конкретній категорії товарів.
Як зміняться виплати
З 1 березня нарахування відбуватиметься за двома основними ставками:
Кешбек 15% (Підвищений) Ця ставка застосовуватиметься до товарів українського виробництва у категоріях, де все ще спостерігається висока частка імпорту (понад 35%). Мета — зробити український продукт максимально вигідним для покупця. До цієї групи належать:
-
Косметичні засоби та побутова хімія.
-
Канцелярське приладдя.
-
Одяг та взуття.
-
Товари для домашніх тварин.
-
Окремі специфічні групи продуктів.
Кешбек 5% (Базовий) Такий розмір виплат діятиме для категорій, де українські виробники вже впевнено займають ринок, а частка іноземних товарів становить менше ніж 35%. Сюди входять:
-
Більшість продуктів харчування.
-
Лікарські засоби та медичні вироби.
-
Товари для саду та городу.
Чому це важливо
Зміна стратегії спрямована на точкову підтримку тих галузей, які найбільше потребують стимулювання попиту для боротьби з експансією імпорту. Таким чином уряд розраховує не просто роздавати кошти, а спрямовувати їх у сектори, де локальне виробництво має потенціал для швидкого зростання.
Для споживачів порядок використання накопичених коштів залишається незмінним: їх можна буде витратити на оплату комунальних послуг, медичні сервіси, транспорт або донати на потреби Сил оборони України.Автор: Галина Роюк