Уряд оновлює програму «Національний кешбек»: що зміниться з 1 березня

З початком весни в Україні змінюються правила нарахування компенсацій за купівлю вітчизняних товарів. Замість фіксованої ставки у 10%, Кабінет Міністрів впроваджує диференційований підхід — тепер розмір виплат залежатиме від рівня імпортозаміщення у конкретній категорії товарів.

Як зміняться виплати

З 1 березня нарахування відбуватиметься за двома основними ставками:

Кешбек 15% (Підвищений) Ця ставка застосовуватиметься до товарів українського виробництва у категоріях, де все ще спостерігається висока частка імпорту (понад 35%). Мета — зробити український продукт максимально вигідним для покупця. До цієї групи належать:

Косметичні засоби та побутова хімія.

Канцелярське приладдя.

Одяг та взуття.

Товари для домашніх тварин.

Окремі специфічні групи продуктів.

Кешбек 5% (Базовий) Такий розмір виплат діятиме для категорій, де українські виробники вже впевнено займають ринок, а частка іноземних товарів становить менше ніж 35%. Сюди входять:

Більшість продуктів харчування.

Лікарські засоби та медичні вироби.

Товари для саду та городу.

Чому це важливо

Зміна стратегії спрямована на точкову підтримку тих галузей, які найбільше потребують стимулювання попиту для боротьби з експансією імпорту. Таким чином уряд розраховує не просто роздавати кошти, а спрямовувати їх у сектори, де локальне виробництво має потенціал для швидкого зростання.

Для споживачів порядок використання накопичених коштів залишається незмінним: їх можна буде витратити на оплату комунальних послуг, медичні сервіси, транспорт або донати на потреби Сил оборони України.