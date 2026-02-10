Родинам загиблих захисників збільшили щомісячні виплати

В Україні офіційно зросли обсяги державної підтримки для сімей загиблих військовослужбовців, які відзначилися особливими заслугами перед Батьківщиною. Президент підписав відповідні зміни до законодавства, раніше ухвалені Верховною Радою.

Основні зміни у виплатах

Головним нововведенням є підвищення розміру щомісячної грошової допомоги. Тепер виплата становить від однієї до півтори мінімальної заробітної плати.

З урахуванням показників бюджету на 2026 рік, сума такої допомоги тепер складає 12 970,5 грн.

Розподіл допомоги між членами родини

Закон також врегулював процедурне питання, яке раніше часто призводило до бюрократичних труднощів та судових тяганин:

Рівні частини: Якщо у загиблого захисника залишилося двоє або більше членів родини, які мають право на допомогу, загальна сума розподіляється між ними порівну.

Спрощення процедури: Новий порядок чітко прописаний у законі. Це позбавляє родичів необхідності звертатися до суду лише для того, щоб визначити черговість або порядок призначення виплат, як це часто траплялося раніше.

Ці зміни спрямовані на посилення соціального захисту сімей героїв та зменшення адміністративного тиску на них у складні часи.