Рада готує революційне рішення для пенсіонерів

У парламенті ініціювали запровадження механізму автоматичного відновлення пенсій та соціальної допомоги для окремих категорій громадян. Проект спрямований на підтримку тих, хто втратив виплати через неможливість вчасно пройти обов’язкову ідентифікацію.

Відповідний законопроєкт, деталі якого оприлюднено на сайті Верховної Ради, має на меті захистити найбільш вразливі верстви населення від втрати доходів.

Ключові зміни: кому поновлять виплати

Згідно з пропозицією профільного комітету, українцям, яким до кінця 2025 року припинили нарахування коштів, планують надати «другий шанс» без зайвої бюрократії.

Основні пропозиції комітету:

Автоматичне відновлення: З 1 січня 2026 року пенсії мають бути поновлені всім, кому їх зупинили через відсутність ідентифікації до кінця 2025 року.

Продовження термінів: Термін обов’язкової фізичної ідентифікації пропонують продовжити до 1 липня 2026 року (для осіб, що підпадають під постанову Кабміну №299).

Пільги для ВПО та мешканців зони бойових дій: Громадяни, які перебували в окупації або безпосередньо в зоні конфлікту, отримають додаткові шість місяців для підтвердження документів.

Такі кроки дозволять уникнути черг у державних установах та забезпечать безперервну фінансову підтримку громадян.

Як пройти ідентифікацію у 2026 році

Для тих, хто планує пройти процедуру самостійно, передбачено кілька зручних форматів:

Відеодзвінок: Проходження ідентифікації за допомогою відеозв’язку. Цифрові сервіси: Використання «Дія.Підпис» на порталі або в мобільному застосунку Пенсійного фонду України. Особистий візит: Звернення до сервісного центру ПФУ або відділення уповноваженого банку. Для тих, хто за кордоном: Звернення до дипломатичної установи України для отримання документа, що підтверджує факт життя.