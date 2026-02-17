﻿
Брак фінансування гальмує постачання зброї Києву

Rheinmetall готова нарощувати постачання боєприпасів, танків та систем протиповітряної оборони для України, проте обсяги допомоги наразі стримуються через нестачу фінансових гарантій з боку міжнародних партнерів, заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер.

За його словами, промислові потужності Rheinmetall значно зросли за останні роки: компанія інвестувала у виробничі лінії для снарядів та ремонтні хаби для техніки, що працює на передовій.

Гендиректор наголосив, що європейська промисловість здатна задовольнити більшість запитів української армії, проте політичні рішення щодо виділення коштів не встигають за реальними потребами фронту. Це призводить до того, що готові до постачання системи залишаються на складах або в планах через відсутність фінансування.

Паппергер підкреслив, що для нарощування поставок необхідні чіткі фінансові гарантії від міжнародних партнерів, які дозволять Rheinmetall оперативно виконувати контракти та забезпечувати українську армію необхідною технікою та озброєнням.

