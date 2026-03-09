Цього місця низку музеїв Києва можна відвідати безкоштовно

У березні жителі Києва та гості столиці мають можливість безкоштовно відвідати низку столичних музеїв, ознайомитися з історією, мистецтвом та культурною спадщиною України. Такий доступ дозволяє глибше пізнати культуру та провести час із користю, не витрачаючи коштів на квитки. Безкоштовний доступ до музеїв дозволяє відвідувачам не лише оглянути постійні експозиції, а й взяти участь у тимчасових виставках, лекціях та освітніх програмах. Багато музеїв пропонують інтерактивні екскурсії, майстер-класи та культурні події, які роблять відвідування цікавим і пізнавальним для дітей та дорослих.

Музеї столиці з безкоштовним входом

Музей Ханенків (вул. Терещенківська, 15-17) відкритий для відвідувачів у першу середу кожного місяця. Тут представлені колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу, включно з картинами, скульптурами та декоративними виробами.

Музей видатних діячів української культури (вул. Саксаганського, 97) запрошує відвідувачів у третій четвер кожного місяця. Музей зберігає історію української інтелігенції та знайомить з життям відомих культурних діячів.

Національний музей літератури України (вул. Б. Хмельницького, 11) відкриває свої двері в останню середу місяця. Музей є важливим осередком духовного розвитку та культурного виховання для киян і гостей столиці.

Музей Івана Гончара (вул. Лаврська, 19) пропонує безкоштовний вхід в останню п’ятницю кожного місяця. Це відкритий культурно-мистецький заклад, що поєднує освітню, наукову та рекреаційну функції.

Музей Тараса Шевченка (б-р Т. Шевченка, 12) приймає відвідувачів безкоштовно в останній четвер місяця. Тут зберігається понад 800 оригінальних творів поета: картини, портрети, малюнки, офорти, а також особисті речі.

Варто пам’ятати, що безкоштовний вхід діє лише в зазначені дні, тому плануючи візит, варто перевірити точну дату та час роботи музею. Також деякі виставки можуть вимагати попереднього бронювання місць.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна створює систему міжнародного розшуку й повернення музейних експонатів.