Українську парабіатлоністку покарали за сережки

Українка Олександра Кононова під час старту Паралімпійських ігор-2026 вийшла на трасу у сережках із написом “Stop War”, через що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету.

Кононова зазначила, що була готова до такої реакції, адже для неї патріотична символіка має особливе значення. “Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис ‘Stop War’ на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження”, – розповіла спортсменка.

Наступного дня Кононова вийшла у змагання з іншими патріотичними сережками. За її словами, патріотичні атрибути – сережки, форма, прапор – надихають її та є джерелом мотивації у спорті. “Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього — зі мною”, – додала Кононова.

Українська спортсменка вже виборола дві особисті нагороди на Паралімпійських іграх-2026, демонструючи високий рівень майстерності та патріотичну позицію.

