﻿
Суспiльство

Зміна політики: Європа шукає способи залишити українських біженців назавжди - соціолог

Європейські країни намагаються визначити, як залишити українських біженців у себе. Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. «Європа думає, як залишити українських біженців у себе», — зазначила соціолог у відповідь на питання про настрої в Європі щодо українців.

Лібанова визнала, що випадки депортації українців із європейських країн дійсно трапляються, проте найчастіше це стосується людей, які прибули нелегально до Польщі чи інших країн. Вона наголосила, що мільйони громадян України перебувають у Європі, а депортовані складають незначну частку.

Крім того, соціолог повідомила, що Європа змінює підхід до українських біженців, переорієнтовуючи програми підтримки на програми працевлаштування.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна втрачає чоловіків: кожен сьомий - за кордоном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЄСпрацевлаштуваннядепортаціяукраїнські біженціЛібанова
