Мирноград опинився на межі повного захоплення

Місто Мирноград на Донеччині фактично «поглинається» російськими військами, а його оборона добігає кінця. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState..

Ситуація в районі Покровська

Аналітики зазначають, що в північній частині Покровськ зафіксовано активну роботу ворожих безпілотників, а також затягування піхотних підрозділів РФ у межі міста. Крім того, противник намагається проникнути до села Гришине з північно-західних околиць Покровська. На західних околицях населеного пункту вже зафіксовано накопичення сил ворога та вогневі контакти. Також російські війська здійснюють спроби просування з боку Котлине, однак на цій ділянці їх вдається блокувати та знищувати.

Оборона Мирнограда на межі

У DeepState нагадали, що раніше ворог окупував населений пункт Рівне та наразі дотискає сусіднє село Світле. За оцінкою аналітиків, закріплення російських сил у цьому районі дозволяє противнику накопичувати ресурси для подальшого просування вглиб перешийку між Покровськом і Родинське, що значно підвищує ризики для залишків угруповання Сил оборони України на околицях Мирнограда. «Сам Мирноград поглинається противником. Історія його оборони добігає кінця», — констатують аналітики DeepState.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти намагаються створити так звані клешні у Покровській агломерації.