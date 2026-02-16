﻿
Війна

Покровська агломерація: Сили оброни стримують ворога у спробах створити «клешні»

Російські війська активізували спроби оточити Покровськ і Мирноград, намагаючись створити так звані клешні у Покровській агломерації. Про це повідомляють у 7 корпусі ДШВ.

Зокрема, противник посилив тиск із напрямків населених пунктів Котлине та Родинське.

Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ разом з іншими складовими Сил оборони протидіють цим намірам, здійснюючи посилену аеророзвідку та додаткове мінування ймовірних шляхів просування ворога.

– Одночасно росіяни продовжують спроби руху малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного. При просочуванні на околиці цього населеного пункту Сили оборони виявляють та знищують ворога, – йдеться у повідомленні.

Крім того, днями на північ від Покровська зафіксували проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи в район фермерських господарств.

У результаті контрдій українські військовослужбовці ліквідували цю групу.

За підсумками минулого тижня Сили оборони ліквідували та поранили 255 російських військових, знищили й пошкодили 19 одиниць авто- та мототехніки, 29 точок запуску безпілотників, 36 укриттів і складів, а також 575 ударних БПЛА.

Раніше повідомлялося, що українські війська контролюють південні околиці Вовчанська Харківської області, хоча більша частина міста зруйнована внаслідок бойових дій.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфПокровський напрямокбої у Мирнограді
