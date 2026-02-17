Зеленський анонсував масштабні чистки в СБУ

Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабне очищення в Служба безпеки України. Про це глава держави повідомив у Telegram. Він заслухав доповіді виконувача обов’язків голови СБУ Євгенія Хмарм та його заступника Олександра Поклада.

Президент зазначив, що саме Поклад відповідатиме за очищення Служби безпеки України від осіб, які працюють не в інтересах держави. «Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую на результати», — наголосив Зеленський.

Раніше президент заявляв про незадовільну роботу протиповітряної оборони в окремих регіонах та очікує негайних рішень від відповідальних структур.

Як повідомляло раніше ForUa, МВС готує масштабні чистки у Держприкордонслужбі.