﻿
Головне

Зеленський анонсував масштабні чистки в СБУ

Зеленський анонсував масштабні чистки в СБУ

Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабне очищення в Служба безпеки України. Про це глава держави повідомив у Telegram. Він заслухав доповіді виконувача обов’язків голови СБУ Євгенія Хмарм та його заступника Олександра Поклада.

Президент зазначив, що саме Поклад відповідатиме за очищення Служби безпеки України від осіб, які працюють не в інтересах держави. «Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую на результати», — наголосив Зеленський.

Раніше президент заявляв про незадовільну роботу протиповітряної оборони в окремих регіонах та очікує негайних рішень від відповідальних структур.

Як повідомляло раніше ForUa, МВС готує масштабні чистки у Держприкордонслужбі.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

чисткиЗеленськийСБУ кадрові
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Опитування показало відсутність консенсусу в українців щодо успішности мирних перемовин
Суспiльство 16.02.2026 17:33:36
Опитування показало відсутність консенсусу в українців щодо успішности мирних перемовин
Читати
Україна втратила правозахисника, який протистояв каральній психіатрії СРСР
Суспiльство 16.02.2026 17:03:40
Україна втратила правозахисника, який протистояв каральній психіатрії СРСР
Читати
Один реактивний "шахед" спричинив пожежу під Яготином, яку гасили вісім діб
Надзвичайні події 16.02.2026 16:55:12
Один реактивний "шахед" спричинив пожежу під Яготином, яку гасили вісім діб
Читати

Популярнi статтi