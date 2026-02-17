Погода 17 лютого: морози, ожеледиця та невеликі опади

Сьогодні в Україні значних опадів не очікується, однак у західних областях прогнозують сніг, а в центральних регіонах подекуди можливі сніг, мокрий сніг, дощ і мряка. У більшості областей збережеться ожеледиця, повідомили синоптики. Переважатиме східний вітер зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря у північних, західних та північно-східних регіонах коливатиметься в межах -1…-7° морозу, в інших областях — від 0 до +5° тепла.

У Києві прогнозується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря становитиме -9…-7°.

На заході України — хмарно з проясненнями, місцями сніг. Вдень температура коливатиметься від -7 до +4°.

На півночі — без істотних опадів, -9…-5°.

У центральних областях — -3…+3°.

На сході — -4…0°.

На півдні — 0…+2°.

Синоптики закликають водіїв і пішоходів бути обережними через ожеледицю на дорогах і тротуарах.

Як повідомляло раніше ForUa, стало відомо, коли в Украіні почнеться справжня весна.