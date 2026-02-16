США не намагаються нав'язати угоду Україні та Росії, – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не прагнуть нав'язати нікому угоду й, ймовірно, є єдиною країною, яка може змусити Україну та Росію вести переговори.

Про це він сказав на брифінгу під час візиту до Будапешта, повідомляє The Guardian.

Відповідаючи на запитання журналістів, Рубіо сказав, що США, схоже, є «єдиною країною на землі», яка може змусити представників України та Росії «сісти за стіл переговорів», щоб спробувати покласти край війні.

"Я тут не для того, щоб когось образити, але Організація Об’єднаних Націй не змогла цього зробити. У Європі немає жодної іншої країни, яка б змогла це зробити", – сказав Рубіо.

Він запевнив, що США не прагнуть нав'язати нікому угоду й не намагаються "змусити нікого укладати угоду, якої вони не хочуть укладати".

"Ми просто хочемо їм допомогти. Тому що ми вважаємо, що це війна неймовірно руйнівна", - сказав держсекретар.

Він додав, що президент США Дональд Трамп інвестував "величезну кількість часу та політичного капіталу", щоб припинити війну.

Як повідомляв ForUA, українська делегація відправилася до Женеви для участі у черговому раунді переговорів щодо завершення війни, які заплановані на 17-18 лютого.

Водночас на цих переговорах не очікується досягнення жодного значного прогресу, оскільки обидві сторони дотримуються своїх переговорних позицій з ключових питань, незважаючи на те, що США встановили червень як крайній термін для досягнення врегулювання.