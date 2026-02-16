FT: Колишні вербувальники «Вагнера» стали ключовим інструментом Кремля для диверсій у Європі

Ексвербувальники та пропагандисти терористичної організації ПВК «Вагнер» переорієнтувалися на організацію диверсій у країнах Заходу. Як повідомляє Financial Times із посиланням на дані європейських розвідок, саме ця мережа стала основним каналом для проведення гібридних атак на території НАТО.

Від війни в Україні до хаосу в ЄС

Після невдалого заколоту в червні 2023 року та смерті Євгена Пригожина статус бойового крила «Вагнера» залишався невизначеним. Проте розгалужена мережа вербувальників, яка раніше шукала гарматне м’ясо в російській глибинці, отримала нове завдання від Кремля.

Тепер їхня ціль — економічно вразливі європейці, яких залучають до вчинення актів насильства та саботажу. Російське ГРУ та ФСБ активно використовують таких «одноразових» агентів для:

підпалів складів із допомогою для України;

знищення автомобілів політиків;

проведення акцій під виглядом «нацистської пропаганди» для розпалювання ворожнечі.

Чому Кремль обрав саме «Вагнер»?

Після масового вислання російських дипломатів-шпигунів із Європи, Москва зіткнулася з дефіцитом кадрових агентів. Щоб мінімізувати ризики, спецслужби РФ створюють кілька «проміжних шарів» між собою та виконавцями.

За даними FT, мережа «Вагнера» виявилася найбільш ефективним посередником завдяки:

Досвіду роботи з ГРУ: Багато функціонерів організації роками працювали як проксі-структури військової розвідки РФ. Потужному онлайн-ресурсу: Величезна мережа акаунтів у соцмережах, яка раніше працювала на внутрішній російський ринок, була швидко адаптована під міжнародну аудиторію. Масовості: На відміну від ФСБ, яка традиційно покладається на криміналітет та діаспори, «вагнерівці» здатні вербувати дилетантів у промислових масштабах.

Ефективність під питанням

Попри агресивність кампанії, використання «дилетантів» має зворотний бік. Через низьку компетентність найманців та брак конспірації російські спецслужби часто втрачають секретність. Розвідники констатують: на сьогодні завдяки співпраці західних служб безпеки вдалося зірвати значно більше атак, ніж росіянам вдалося здійснити.

Головною метою Кремля залишається підрив рішучості Заходу підтримувати Україну та дестабілізація суспільного ладу в країнах Європи.