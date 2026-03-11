Токіо зможе експортувати летальну зброю Україні

Правляча Ліберально-демократична партія Японії ухвалила зміни у правилах експорту оборонної продукції, що відкриває можливість постачання летальної зброї країнам у стані війни. Нові пропозиції, які ще мають пройти затвердження урядом і парламентом, передбачають радикальне пом’якшення цих обмежень. Зокрема:

- скасовується заборона на постачання летального озброєння державам, що перебувають у стані війни;

- дозволяється експорт озброєнь, розроблених у міжнародній кооперації, третім країнам;

- оборонне обладнання поділять на окремі категорії з різними правилами експорту;

- постачання зброї стане можливим до держав, з якими Японія має угоди про трансфер оборонних технологій.

Раніше Японія дотримувалася одних із найжорсткіших обмежень у світі щодо експорту оборонної продукції. Постачання військового обладнання дозволялося лише в обмежених категоріях — для рятувальних операцій, транспортування, попередження, спостереження та розмінування. Саме в деяких із цих напрямів Україна вже отримувала допомогу від Японії.

Головне правило полягало в тому, що експорт летальної зброї країнам, які беруть участь у війні, був повністю заборонений.

Японія поступово нарощує оборонний потенціал, що може вплинути не лише на безпекову архітектуру в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а й на глобальний баланс сил, відкриваючи нові можливості для співпраці з партнерами, зокрема Україною.

