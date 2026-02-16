Де в Європі найгірше спати: рейтинг міст-аутсайдерів

Якість нічного сну під час подорожей залежить не лише від зручності готельного ліжка, а й від загальної атмосфери міста. Згідно з дослідженням European Sleep Index 2026, результати якого опублікувало видання Daily Mail, умови для відпочинку у популярних столицях суттєво різняться. Експерти оцінили 25 мегаполісів за рівнем шуму, якістю повітря, світловим забрудненням та інтенсивністю нічного життя.

Антилідери рейтингу: де найгірші умови

Дослідження базувалося на системі штрафних балів: чим вищий бал, тим гірші умови для релаксації. Найнижчі позиції в індексі посіли міста з активними розвагами та високим рівнем антропогенного навантаження.

Трійка міст з найгіршими показниками:

Прага (Чехія) — абсолютний аутсайдер списку. Головними причинами стали надмірний нічний шум, висока концентрація барів у туристичних центрах, а також статистичні показники споживання алкоголю та куріння. Варшава (Польща) — отримала низькі бали через інтенсивний транспортний трафік та занадто активну нічну інфраструктуру в житлових районах центру. Барселона (Іспанія) — зафіксовано найвищий рівень шумового забруднення серед усіх 25 міст. Щільна забудова та туристичний потік роблять тишу в цьому місті рідкісним явищем.

Сюрпризи рейтингу: Лондон та його проблеми

Несподівано низько в списку опинився Лондон, посівши лише 20-те місце з 25. Окрім загазованості та нічного шуму, на стан мандрівників впливає загальний рівень стресу в мегаполісі. Лондон офіційно визнано містом із найповільнішим дорожнім рухом у світі (середня швидкість — 16 км/год), що посилює втому гостей міста ще до того, як вони дістануться готелю.

Топ-3 міста для ідеального сну

На противагу шумним мегаполісам, деякі європейські міста продемонстрували зразкове управління міським простором:

Цюрих (Швейцарія) — лідер рейтингу. Місто відрізняється мінімальним світловим забрудненням та дуже чистою якістю повітря.

Амстердам (Нідерланди) — попри репутацію міста розваг, ефективне планування та велика кількість зелених зон забезпечують комфортний сон.

Стокгольм (Швеція) — замикає трійку лідерів завдяки продуманому контролю нічного транспорту та низькому рівню шуму.

Чому це важливо для планування відпустки

Автори дослідження підкреслюють, що хронічний недосип під час відпустки нівелює користь від відпочинку. Міста, які інвестують у екологію та тишу, стають пріоритетними для «оздоровчого туризму». Перед бронюванням туру експерти радять перевіряти не лише зірковість готелю, а й район його розташування щодо епіцентрів нічного життя.