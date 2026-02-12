День святого Валентина так і не прижився в Україні – опитування

Більшість українців цього року не планують святкувати День святого Валентина. Опитування Rakuten Viber Dating показало, що дві третини респондентів ігнорують свято закоханих, а лише кожен четвертий регулярно його відзначає.

Згідно опитуванню, 57% українців ніколи не відзначають це свято. Ще 8% цьогоріч не мають настрою святкувати, хоча минулого року брали участь у святкових заходах. Натомість 7% респондентів, які ігнорували День закоханих у 2025 році, цього року планують його відзначати.

При цьому лише 28% опитаних заявили, що завжди святкують День святого Валентина.

Опитування проводилося анонімно серед близько 3 тисяч респондентів віком від 34 до 45 років.

Експерти зазначають, що низький рівень святкування може бути пов’язаний із економічною невизначеністю, психологічним тиском через три роки війни, а також зменшенням традиційних святкових ритуалів серед дорослого населення. Крім того, частина українців відзначає День закоханих менш формально — у вузькому колі сім’ї чи без публічних проявів.

Опитування Rakuten Viber Dating показує, що святкування Дня святого Валентина серед українців не є масовою традицією: значна частина населення або ігнорує це свято, або робить це не систематично, залежно від настрою та обставин.

