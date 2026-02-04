В Україні пропонують знизити шлюбний вік до 14 років: деталі

В межах масштабного оновлення цивільного законодавства України розглядається можливість офіційного зниження вікового порогу для вступу в шлюб у виняткових випадках. Відповідні положення містяться у проєкті нового Цивільного кодексу, який зараз обговорюється у професійних та законодавчих колах.

Умови для реєстрації шлюбу з 14 років

Згідно з документом, можливість зареєструвати шлюб у такому ранньому віці буде доступна виключно для дівчат. Основною підставою для цього є:

підтверджений факт вагітності;

народження дитини.

Ця норма покликана захистити права неповнолітніх матерів та забезпечити правовий статус дитини в ситуаціях, коли створення сім'ї вважається доцільним з огляду на обставини.

Шлюб з 16 років: лише через суд

Для підлітків, які досягли 16-річчя, правила залишаються суворішими. Законопроєкт передбачає, що особи цієї вікової категорії зможуть укладати шлюб лише за наявності рішення суду. Орган правосуддя має встановити, що такий союз відповідає найкращим інтересам неповнолітньої особи.

Наразі чинне законодавство України встановлює загальний шлюбний вік на рівні 18 років, проте за рішенням суду право на шлюб може бути надане особам з 16 років. Запропоновані зміни суттєво розширюють ці межі, що вже викликає дискусії серед юристів та правозахисників щодо захисту прав дітей та відповідності міжнародним нормам.