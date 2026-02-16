Транспортний колапс: у Києві ввели обмеження через снігопади та ожеледицю

У Києві через складні погодні умови з вечора 15 лютого обмежили в’їзд великовантажного транспорту та закликали містян користуватися метро й автобусами.

Обмеження на в’їзд фур запроваджені з 22:00 15 лютого, щоб:

- звільнити магістралі для роботи снігоприбиральної техніки;

- запобігти заторам на підйомах та вузьких ділянках;

- мінімізувати кількість ДТП за участю габаритного транспорту.

Кличко наголосив, що ці заходи тимчасові й діятимуть до стабілізації погодних умов. Він також закликав водіїв не залишати автомобілі на узбіччях та дотримуватися безпечної дистанції і швидкісного режиму.

Киянам рекомендують користуватися громадським транспортом, зокрема метро, яке під час негоди працює стабільно та дозволяє уникнути заторів у години пік.

Протягом дня очікується продовження опадів і ожеледиця. Пішоходам радять переходити дорогу лише у встановлених місцях та бути обережними на тротуарах, уникаючи зон під дахами будівель через можливий схід снігу.

